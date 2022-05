È una fotografia scattata a tredici giorni dalla presentazione delle liste e a quarantadue dal voto. Però è una fotografia chiara e indicativa, quella di Euromedia Research. Secondo il sondaggio non ci sono dubbi: il prossimo sindaco di Frosinone sarà Riccardo Mastrangeli (centrodestra). Al primo turno è dato al 54,5% e il risultato minimo è comunque del 52,3%. Staccato Domenico Marzi (centrosinistra): 33,8%, con una punta massima del 35,9%.

Poi Mauro Vicano (Azione e liste civiche): 7,4%. Quindi Vincenzo Iacovissi (Nuovo Centrosinistra): 4,3%. Mentre nell'ipotesi di un ballottaggio, Mastrangeli è testato al 57,1%, Marzi al 42,9%.

Vero che il centrosinistra è diviso, ma neppure unito riuscirebbe a competere secondo la rilevazione. Vanno valutati però diversi fattori che emergono da un sondaggio (committente Tierre srl) effettuato su un campione assolutamente significativo: 1.000 interviste, avvenute il 21 e 22 aprile scorsi. Intanto l'affluenza stimata: tra il 53% e il 57%. Molto bassa se dovesse essere confermata. Quindi la percentuale di indecisi e di astensione: 35,3% al primo turno, 30% all'eventuale ballottaggio.

Ed è proprio Euromedia Research del direttore Alessandra Ghisleri (società leader nelle rilevazioni statistiche e nei sondaggi) a sottolineare che «la percentuale di indecisi è elevata tanto da rendere instabile il dato». C'è quindi la presentazione delle liste, con i candidati al consiglio comunale. Tutti elementi che possono definire meglio un'intenzione di voto non ancora consolidata. Ma sono elementi che valgono per tutti i candidati. In ogni caso la situazione che emerge dal sondaggio al momento è quella delineata, con distacchi significativi.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è dato al 55,7%, il centrosinistra del Campo Largo al 33,9%, la coalizione a sostegno di Mauro Vicano al 6,3%, quella in appoggio a Vincenzo Iacovissi al 4,1%. Infine il "sentiment", sintetizzato nella domanda secca: "Secondo lei, pensando agli attuali schieramenti e candidati, chi sarà il nuovo sindaco di Frosinone? Chi vincerà le elezioni?". Per il 44,7% del campione Riccardo Mastrangeli, per il 16,8% Domenico Marzi, per lo 0,8% Mauro Vicano, per lo 0,6% Vincenzo Iacovissi. Il 37,1% (dato comunque alto) non sa o non risponde. In ogni caso il sondaggio fa emergere diversi punti: Riccardo Mastrangeli e il centrodestra hanno un forte vantaggio. Il che vuol dire che hanno tutto l'interesse politico a portare avanti una campagna elettorale ordinata, evitando errori e forse perfino polemiche.

Mentre il centrosinistra dovrà cercare di effettuare uno scatto importante, probabilmente pure sul versante del tipo di campagna elettorale da programmare. Mancano anche altri candidati a sindaco. Per esempio in campo ci sarà pure l'avvocato Giuseppe Cosimato, sostenuto da due liste civiche. Insomma, alcune cose potrebbero cambiare. Però l'indicazione è netta. Intanto però c'è materiale per riflessioni e strategie.