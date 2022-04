«Adesso la misura è veramente colma. Non ci sono davvero parole per definire l'ultima trovata di Zingaretti sul Sin della Valle del Sacco. Il modello di governo del Pd e di Zingaretti si è rivelato e si sta rivelando un fallimento totale». Non usa giri di parole il senatore di Fratelli d'Italia, Massimo Ruspandini, nel commentare la proposta del presidente della Regione Lazio di richiesta di sospensione del decreto ministeriale sulla perimetrazione del Sin, ad eccezione delle aree ripariali.

«Per anni - continua Ruspandini - ci hanno raccontato la favola secondo cui sarebbero arrivati milioni di euro per la bonifica di questo territorio, precisamente 54 milioni, ma di questi soldi non abbiamo visto neanche l'ombra. Si sono nascosti dietro il paravento di strumenti come la perimetrazione per non fare nulla. Sono stati fatti annunci su annunci di avvio di questo processo epocale di risanamento, ma i problemi sono rimasti irrisolti. Con questo immobilismo è stato, di fatto, impedito ai nostri sindaci di poter esplicare in pieno il proprio mandato a favore del territorio, perché, all'in terno del Sin, è impresa titanica per un'azienda anche spostare un cancello».

«Quindi - argomenta ancora Ruspandini - oltre al danno c'è stata la beffa: non hanno fatto nulla per la bonifica e hanno impedito lo sviluppo e il rilancio dell'occupazione. Oggi ci ritroviamo con la Catalent che giustamente ha deciso di andare via dall'Italia per colpa di una burocrazia figlia di un governo e di un modello Zingaretti che ha fallito miseramente». Ruspandini ne ha anche per il sottosegretario Ilaria Fontana "colpevole" di aver fatto poco, assieme al Pd, per il territorio.

«Zingaretti oggi ci viene a dire che abbiamo sbagliato, che il Sin va tolto. Prima è venuto a dire ai cittadini di questa terra che era la panacea di tutti i mali e poi ha fatto clamorosamente marcia indietro. Ma se una cosa del genere fosse successa in Germania o in Francia che cosa sarebbe accaduto? Adesso basta, siamo veramente stanchi di tutto questo» ha concluso Ruspandini.