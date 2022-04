Tutti i partiti impegnati nella definizione delle liste e nell'inaugurazione dei diversi comitati elettorali. Ma intanto si profilano altresì i terreni di confronto sul piano politico e il clima inizia a surriscaldarsi.

L'intervento del sindaco

Nicola Ottaviani è entrato nell'ultimo scorcio del doppio mandato da sindaco di Frosinone. Ed è anche coordinatore provinciale della Lega. In campagna elettorale vuole essere protagonista come sempre. Intanto usa l'arma dell'ironia e argomenta: «L'altra sera, immaginando per una frazione di secondo la campagna elettorale del candidato sindaco del Partito Democratico, ho avuto una sorta di "flash" pensando ad un manifesto contraddistinto dalle presenze di Francesco De Angelis, Bruno Astorre, Mauro Buschini, Sara Battisti e Antonio Pompeo, tutti "votati" a sospingerlo. Il problema però mi si è creato quando, da una rapida verifica all'anagrafe elettorale, ho scoperto che pressoché nessuno di loro vota nel capoluogo». Aggiunge Nicola Ottaviani: «Il fatto è che i frusinati sono ormai maturi e difficilmente si faranno prendere in giro. Anche e soprattutto perché in questi anni hanno visto chi è passato in città con tanta distrazione e con il distacco amministrativo che hanno regalato al capoluogo». Sarà una campagna elettorale dai toni molto accesi e forti.

La posizione di Fantini

Il segretario provinciale del Partito Democratico Luca Fantini è il "terminale" dell'intera coalizione di centrosinistra che si riconosce nel Campo Largo a sostegno della candidatura a sindaco di Domenico Marzi. Afferma: «Avverto un crescente clima di fiducia, soprattutto da quando Domenico Marzi ha iniziato a confrontarsi con i cittadini. Alla fine il Campo Largo è stato costituito e ci sono tutte quelle forze politiche con le quali volevamo fare questo importante cammino. Ci saranno candidati molto forti al consiglio comunale e puntiamo a riconquistare il capoluogo. Il clima è molto positivo». Oggi pomeriggio (alle ore 18.30) il candidato sindaco Domenico Marzi incontrerà i cittadini presso largo San Silverio, nel centro storico.

Candidati, coalizioni e liste

Al momento i candidati a sindaco sono 5 e le liste dovrebbero oscillare tra 21 e 22. Ognuna può essere composta fino ad un massimo di 32 designati al consiglio comunale. Ma c'è ancora tempo. Il candidato sindaco del centrodestra Riccardo Mastrangeli sarà sostenuto da una coalizione di 7 liste. Delle quali 3 di partito: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Poi ci saranno 4 liste civiche: Per Mastrangeli sindaco, la Lista Ottaviani, la Lista per Frosinone di Antonio Scaccia e Frosinone Capoluogo.

I candidati che dovevano far parte della lista di Mario Abbruzzese saranno inseriti alcuni nella Lega e altri nella civica di Ottaviani. Mentre invece gli esponenti di Io Apro Rinascimento di Vittorio Sgarbi concorreranno nella lista di Mastrangeli. Ci saranno 7 liste pure nel centrosinistra che si riconosce nel Campo Largo di Domenico Marzi. Compresa quella del Movimento Cinque Stelle, nella quale ci saranno pure esponenti di Articolo Uno, rappresentato da Vittorio Vitali e Alberto Gualdini. Un segnale politico importante, che va nella direzione auspicata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal senatore Bruno Astorre, segretario regionale dei Democrat. In campo ovviamente il Pd, che non ha fatto mistero di puntare ad essere il primo partito di queste elezioni comunali. Ci saranno poi le liste civiche di Domenico Marzi e Michele Marini. Quindi il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, che proviene dal centrodestra e che quindi dovrebbe rappresentare un valore aggiunto in quella logica "trasversale" alla quale ha fatto sempre riferimento il leader dei Democrat Francesco De Angelis. Nello schieramento pure la Piattaforma Civica del consigliere provinciale Luigi Vacana. I candidati di Italia Viva saranno nella Lista Marzi, quelli di Demos nella civica di Michele Marini. Mentre Europa Verde (probabilmente Francesco Raffa) con ogni probabilità sarà rappresentata nella Piattaforma di Vacana. Infine la Lista Tucci: Carlo Gagliardi sarà in campo nella civica di Marzi. C'è quindi il Nuovo Centrosinistra che candida a sindaco Vincenzo Iacovissi: Psi, Più Europa, Il Cambiamento di Ivano Alteri e la civica di Pier Paolo Segneri. Da verificare però quante liste saranno schierate. Con Mauro Vicano 3 liste: Azione, Per Frosinone Vicano Sindaco e Vicano Sindaco. Concorreranno altresì candidati dell'Udc di Angelo D'Ovidio e del Movimento Autonomi e partite Iva di Fabio Vicano. Candidato a sindaco pure l'avvocato Giuseppe Cosimato (ex consigliere di An), sostenuto da due liste civiche: Cosimato Sindaco e Frosinone al centro. Si vota domenica 12 giugno. Se nessuno dei candidati a sindaco dovesse raggiungere il 50% più dei consensi al primo turno, sarà necessario il ballottaggio (26 giugno). Le liste potranno essere presentate il 13 e 14 maggio.