Con la prima delle quattro iniziative volute dalla consigliera regionale Sara Battisti (Pd), inizia la campagna "Regione Lazio, ci prendiamo cura di te!". Oggi alle ore 17, presso il Palazzo della Provincia di Frosinone, insieme alla Battisti e alla direttrice generale della Asl Pierpaola D'Alessandro, ci saranno per la prima volta tutti i referenti degli ordini medici professionali.

Interverranno: il presidente dell'ordine degli psicologi del Lazio, Federico Conte; il presidente dell'ordine dei medici di Frosinone, Fabrizio Cristofari; il presidente nazionale dei fisioterapisti, Piero Ferrante; il segretario Fimmg Caterina Pizzutelli; la presidente dell'ordine ostetriche Frosinone, Laura Scarpa; il presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche, Gennaro Scialò; il presidente dell'ordine dei tecnici sanitari della Radiologia, Giampiero Trillò.

«L'obiettivo del convegno - spiega Sara Battisti - oltre a raccontare il lavoro svolto in questi anni sulla sanità, è quello di avviare un confronto con chi è quotidianamente in prima linea. L'emergenza sanitaria ha, infatti, determinato un'importante accelerazione nel processo di trasformazione e ridefinizione dei servizi sanitari nei nostri territori, nonché nella visione complessiva della sanità pubblica nel nostro Paese. Ora che l'emergenza sanitaria è quasi alle spalle, si è chiamati a valorizzare il lavoro di questi mesi e a porre le basi per il futuro: l'importante mole di investimenti che vedranno nel Pnrr la principale fonte di finanziamento, ha consentito alla Asl, di concerto con i territori, di ridisegnare completamente il sistema dei servizi sanitari, proseguendo lo straordinario lavoro di risanamento».