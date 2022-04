Anche il Movimento Cinque Stelle nel Campo Largo del candidato sindaco Domenico Marzi. I pentastellati hanno sciolto la riserva: «In coalizione con il polo progressista».

Le motivazioni dell'intesa

Recita un nota del Movimento: «Il M5S scende in campo con il polo progressista supportando la candidatura a sindaco di Domenico Marzi per le prossime amministrative. Il Movimento 5 Stelle è pronto a rilanciare e sostenere i temi e i valori fondanti che hanno, sin dalla nascita, contraddistinto la nostra politica. Riteniamo fondamentale che la futura attività dell'Amministrazione comunale sia incentrata sulla tutela ambientale del territorio in ottica di transizione ecologica, sulla valorizzazione dei beni comuni e sulla massima tutela e attenzione per tutte le fasce più fragili. Siamo convinti che la sostenibilità sociale insieme a quella economica e ambientale, siano il volano dello sviluppo del territorio».

Aggiungono: «I punti cardine dell'azione della coalizione poggiano sull'etica politica e sulla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti dei cittadini. Il nostro operato punterà al coinvolgimento attivo della cittadinanza tutta, attraverso l'ascolto e il continuo dialogo nei confronti del tessuto sociale e produttivo del nostro territorio. Lavoreremo al fianco dei cittadini per costruire un'Amministrazione che sia davvero la casa di tutti». Ha retto l'intesa regionale tra Nicola Zingaretti e Roberta Lombardi. D'altronde era stato il senatore Bruno Astorre (segretario del Pd nel Lazio) ad auspicare un Campo Largo nel quale ci fossero i pentastellati. E proprio il lavoro di mediazione di Astorre da una parte e del sottosegretario di stato alla transizione ecologica Ilaria Fontana dall'al tra è risultato decisivo.

La soddisfazione del Pd

Il candidato sindaco Domenico Marzi dice: «Abbiamo una opportunità storica: quella di far ripartire questa città. Sono assolutamente felice, in tal senso, del sostegno del Movimento Cinque Stelle. Una convergenza programmatica, per una Frosinone che torni ad essere protagonista. La mia squadra cresce con candidature giovani, competenti e con tante persone che hanno già dimostrato grande capacità amministrativa. Un mix ideale affinché Frosinone torni a correre. Non c'è più tempo da perdere». In una presa di posizione congiunta il segretario provinciale dei Dem Luca Fantini e il leader del partito Francesco De Angelis rilevano: «Il sostegno del Movimento Cinque Stelle alla candidatura di Domenico Marzi rappresenta il coronamento del processo di costruzione del Campo Largo per Frosinone. Ci siamo spesi e abbiamo lavorato molto in questi mesi per giungere a questo straordinario risultato, ora la squadra è definita attorno all'autorevole candidatura dell'avvocato Marzi. C'è una forte unione di intenti, c'è un'assoluta convergenza programmatica con tutte le liste della coalizione: Frosinone va rilancia ta e stiamo definendo il programma, anche grazie alle tante segnalazioni dei cittadini e delle associazioni, per proiettare il capoluogo nel futuro e rispondere alle numerose istanze che ci vengono sottoposte. Con Marzi sindaco la città tornerà finalmente a correre». Sara Battisti, vicesegretario regionale del Pd, dichiara: «Il Campo Largo che avevamo auspicato all'inizio di questa campagna elettorale cresce e si rafforza con l'appoggio dei Cinque Stelle alla candidatura di Marzi a sindaco di Frosinone. Non era un sostegno scontato, ma questo risultato è l'emblema del grande lavoro di raccordo fatto dalla federazione provinciale del Pd di Frosinone e dal Pd Lazio che, con il dialogo basato sui temi e sulla voglia di riscatto e ripartenza del capoluogo, sta riuscendo a formare una coalizione solida e compatta».

Ai nastri di partenza

Al momento sono 5 i candidati a sindaco che parteciperanno alle elezioni del 12 giugno prossimo.

Riccardo Mastrangeli (centrodestra) sarà sostenuto da 7 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia Lista Mastrangeli, Lista Ottaviani, Lista per Frosinone e Frosinone Capoluogo. Non ci sarà invece la civica di Mario Abbruzzese, i candidati della quale concorreranno nella Lega. Mentre i candidati di "Io Apro Rinascimento" di Vittorio Sgarbi troveranno posto nella lista di Mastrangeli. E dovrebbero essere 7 anche le liste in appoggio a Domenico Marzi: Pd, Lista Marzi, Lista Marini, Polo Civico, Frosinone in Comune e Piattaforma Civica. Per quanto riguarda i Cinque Stelle, si sta valutando l'opzione di una lista insieme ad Articolo Uno, rappresentato dal consigliere comunale Vittorio Vitali e da Alberto Gualdini. Il Nuovo Centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi è formato da Psi, Più Europa, lista Il Cambiamento e civica di Pier Paolo Segneri. Le liste saranno 2 o 3. Poi c'è Mauro Vicano, che sarà appoggiato da 3 liste: Azione, lista Vicano Sindaco e movimento Autonomi e partite Iva. Candidato a sindaco pure l'avvocato Giuseppe Cosimato, ex consigliere di An. Sostenuto da 2 civiche: Lista Cosimato Sindaco e Frosinone al centro.

La presentazione di Vicano

Alle 11.30 di stamattina, presso il Caffé Minotti, Mauro Vicano presenterà la sua candidatura a sindaco. Afferma: «Una città moderna, efficiente, con servizi all'avanguardia, funzionali e capaci di elevare la qualità della vita dei cittadini. Un capoluogo in grado, finalmente di fare da traino a tutta la provincia. Una vera "città europea", al passo con gli altri grandi capoluoghi d'Italia e nella quale i residenti possano essere orgogliosi di vivere».

Guglielmi nel Gruppo Misto

Ieri il consigliere comunale Igino Guglielmi ha aderito al Gruppo Misto. Lasciando il Polo Civico: non ha mai condiviso la scelta del movimento di Gianfranco Pizzutelli di far parte del Campo Largo. Spiega Guglielmi: «In continuità con l'operato dell'Amministrazione Ottaviani, sosterrò convintamente il candidato sindaco del centrodestra Riccardo Mastrangeli per dar seguito al percorso di crescita della città di Frosinone, nonostante le oggettive difficoltà con le quali si è operato nelle ultime due consiliature. Le mie origini, così come il percorso culturale-politico maturato negli anni, unitamente al cambiamento apportato in città dalla coalizione di centrodestra, mi impongono questo tipo di scelta, convinto che con un pizzico di brio in più si possa continuare a far bene ed anche meglio di quanto non si sia già fatto nel passato. Onorato di aver rappresentato il Polo Civico nell'assise comunale e grato per il contributo ricevuto per la mia personale crescita, in coerenza con quanto espresso, aderisco al Gruppo Misto. L'impegno e la passione verso il prossimo e per la terra che mi ospita da quando sono nato, saranno sempre i capisaldi attraverso i quali continuare ad operare per Frosinone».