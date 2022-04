Un'adesione annunciata ma comunque importante: Sara Bruni passa al Polo Civico, lista che a questo punto diventa la più numerosa in aula: 5 consiglieri. La formazione di Gianfranco Pizzutelli è al centro del dibattito da oltre una settimana: per dieci anni ha fatto parte della maggioranza a sostegno di Nicola Ottaviani, ma il 12 e 13 giugno sarà nel Campo Largo di Domenico Marzi.

Il significato politico

La lettura del passaggio di Sara Bruni sta tutta nel titolo del comunicato stampa del Polo Civico: «Terzo consigliere di maggioranza che decide di sostenere Marzi». E poi: «Nessun protagonismo, ma politica partecipata. Condivisione di programma con al primo posto le esigenze dei cittadini. Chiare le priorità da attuare». C'è scritto nella nota: «Anche l'avvocato Sara Bruni aderisce e si candida con il Polo Civico, il movimento che fa riferimento a Gianfranco Pizzutelli. Consigliere in carica per il Gruppo Misto al Comune di Frosinone, ha espresso piena condivisione ai valori del Polo Civico, apprezzandone condotta e politica partecipata. Sara Bruni è il terzo consigliere di maggioranza che ha deciso di candidarsi a sostegno di Domenico Marzi sindaco».

Dichiara Sara Bruni: «Ritengo che il Polo Civico sia composto da persone serie che vivono la vita amministrativa e la politica in maniera partecipata alzando il livello del dibattito e delle proposte, partendo dalle esigenze e dalle istanze della popolazione. Il Polo Civico agisce come una vera squadra, non promuovendo i protagonismi, ma la condivisione delle decisioni». Continua: «La scelta di sostenere Marzi deriva dalla naturale e forte intesa sui temi che ritengo prioritari: potenziamento del trasporto pubblico, maggiore pulizia del verde, riassetto piano viario, realizzazione di un pet park, aree ben organizzate dove portare gli animali domestici, la creazione di nuovi sportelli in seno all'Amministrazione comunale al fine di intercettare bandi di finanziamento regionali ed europei molto utili e interessanti, ma spesso ignorati.

Importantissimo è, inoltre, il tema sociale: credo che attraverso i servizi sociali e l'aiuto di tutti gli enti del terzo settore si possa dare maggiore dignità e giustizia solidale ai più fragili e alle loro famiglie. È un impegno etico e morale da non disattendere». Cinque anni fa Sara Bruni venne eletta consigliere comunale nella lista Frosinone Capoluogo. Poi ha aderito alla Lega, partito dal quale però è uscita da tempo.

Cosa succede adesso

Dunque 3 consiglieri del Polo Civico saranno candidati a sostegno di Marzi: Debora Patrizi, Claudio Caparrelli e Sara Bruni. Nel centrosinistra pure Francesco Trina (coordinatore della Lista Marini), anche se non sarà candidato al consiglio comunale. Mentre Igino Guglielmi è rimasto nel centrodestra, come l'assessore Angelo Retrosi. Per quanto concerne sempre i consiglieri comunali, Carlo Gagliardi sarà in campo nella Lista Marzi: fa riferimento alla civica di Carmine Tucci e cinque anni fa venne eletto in Cuori Italiani, nel centrodestra. Dopo una parentesi nel Carroccio l'approdo nel Misto. Mentre Christian Bellincampi (nel 2017 candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle) ha aderito a Fratelli d'Italia e dunque sosterrà Riccardo Mastrangeli.