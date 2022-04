Vertice ieri sera per capire quante liste faranno parte del centrosinistra che appoggia la candidatura a sindaco di Domenico Marzi. Nel Campo Largo ci sono il Pd, la Lista Marzi, la Lista Marini, Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli, il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli e la Piattaforma di Luigi Vacana. Il segretario provinciale dei Democrat Luca Fantini ha riunito gli alleati. Si tratta di stabilire il numero di liste che verranno schierate ai nastri di partenza. Nella coalizione ci sarà pure la Lista Tucci, con il candidato di punta, Carlo Gagliardi, che con ogni probabilità farà parte della Lista Marzi.

Per quanto concerne il Movimento Cinque Stelle, si è in attesa della decisione ufficiale. Qualche sera fa c'è stato un confronto programmatico tra Domenico Marzi e la delegazione dei pentastellati, che hanno avanzato le loro proposte. Sembra che non siano emerse significative e insormontabili differenze. Ma bisognerà attendere. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il segretario regionale del Pd Bruno Astorre hanno sollecitato la formazione del Campo Largo, anche e soprattutto per tenere dentro la coalizione i Cinque Stelle.

Intanto, sul tema delle politiche giovanili, interviene Marco Tallini, esponente dei Giovani Democratici di Frosinone. Afferma: «A poche settimane dal voto scopriamo con stupore che il centrodestra ha tante proposte rivolte ai giovani di Frosinone. Dopo dieci anni di noncuranza e di totale indifferenza nei confronti delle politiche giovanili, oggi il centrodestra frusinate si scopre vicino alle "battaglie" che portiamo avanti da anni. In questi anni purtroppo l'Amministrazione comunale non ha investito un solo euro su questa materia, chiudendo inspiegabilmente le porte a proposte che invece potevano e possono portare risorse economiche da destinare a queste iniziative. Questo improvviso entusiasmo, oltre a non essere credibile, risulta insufficiente». Continua Tallini: «Noi preferiamo lavorare e costruire, nei prossimi cinque anni, un futuro credibile e sostenibile per i prossimi venti anni, con Domenico Marzi sindaco di Frosinone».

La prossima settimana, con ogni probabilità giovedì 28 aprile, ci sarà la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Mauro Vicano, che sarà sostenuto da Azione di Carlo Calenda e da due liste civiche, una delle quali del Movimento autonomi e partite Iva. Si sta lavorando pure alla possibilità di un'altra lista. Anche in questo caso si stanno definendo le candidature.