«Il Centrosinistra ci ha abituati da tempo a ricostruzioni fantasiose, smentite sempre dai fatti. Non fanno eccezioni le loro ipotesi sull'azzeramento della giunta che fa parte di liturgie politiche che a loro probabilmente sfuggono. Di sicuro, alla base dell'azzeramento della giunta non ci sono dissapori politici o fantomatiche velleità di stampo personale, ma soltanto confronto, dialettica e trasparenza tra tutte le parti in causa».

Inizia così una lunga e articolata risposta del sindaco Roberto Caligiore alla bordata di critiche che gli sono piovute addosso dal Pd e dalla minoranza. «Si rimane esterrefatti - prosegue il primo cittadino - nel vedere come l'opposizione sia caduta così in basso nel voler trovare, dove non c'è niente da trovare, il bandolo di una matassa che non ha nulla di ingarbugliato. Ecco allora che si sono impegnati, e in questo sì che ci mettono molto impegno, a veicolare una serie di fake-news affermando che non esista più una maggioranza o che io stia facendo una prova di forza. Nulla di tutto questo. Sono stati, come al solito, poco attenti perché non hanno letto la motivazione e anche l'epilogo velocissimo di questa decisione, tanto che giovedì (oggi, ndr), nominerò la giunta che sarà integrata con un nuovo ingresso in sostituzione dell'ex assessore Gizzi. Ma, come ho detto nei giorni scorsi alla stampa, è stato un momento per fare il punto. Come ben si legge anche sui decreti che ho firmato si è trattato, a diciotto mesi dall'insediamento, di una normale e fisiologica verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo».

Quindi, il sindaco sottolinea: «Nei miei ormai sette anni di mandato ho revocato una sola volta l'assessorato. Questo perché preferisco aiutare chi sbaglia e non faccio di certo il padre-padrone. Sono i cittadini i padroni della città, non Roberto Caligiore. La liturgia politica probabilmente in questa situazione avrebbe portato alla sostituzione di un solo assessore, ma è un momento condiviso di valutazione alla luce del fatto che gli assessori non sono legati alla poltrona. Al contrario di quelli che ci attaccano e che, come dimostra la loro storia politica, le verifiche le hanno sempre fatte al tavolo delle suddivisioni degli incarichi politici. A chi fa l'osservatore, vorrei ribadire che io non sono come altri sindaci che cambiamo assessori con l'assiduità di come si cambiano i calzini, per cui la mia storia la dice lunga. Non ritengo che ci siano messaggi subliminali da lanciare all'interno della mia maggioranza, perché credo mi conoscano bene e se qualcuno non l'avesse capito sarebbe grave. Ma di sicuro è un messaggio che vorrei inviare agli opinionisti esterni. Se volete osservare la realtà, fare politica e criticare, almeno date atto alla verità: ho sempre avuto il massimo rispetto per le deleghe di tutti. La storia parla per me e siccome ne va della mia immagine di politico e di uomo ve lo voglio rammentare. Quindi, ripeto, si è trattato di una riflessione condivisa da tutti per ripartire in modo ancora più forte, ma con la consapevolezza di aver fatto bene finora. Ho letto ricostruzioni indegne di essere citate. D'altronde non mi meraviglio, ben conoscendo l'astio che muove chi le ha scritte. La verità è fatta di tre punti cardine - conclude Caligiore - Lo dimostra la velocità di nomina della nuova giunta. Se non ci fosse stata compattezza di intenti, saremmo impantanati nei veti incrociati delle richieste: primo, siamo una maggioranza compatta; secondo, io sono un sindaco che sa benissimo quale è la sua idea di città e la sta mettendo in atto; terzo, c'è un gruppo di assessori che ha lavorato e lavorerà meglio. La fase che ci aspetta è importantissima: aspettiamo il giudizio della Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio finanziario, siamo nella fase più importante per l'esecuzione dei Pnrr che ci sono stati assegnati e quelli che stiamo ponendo in essere, ai quali aderiremo per il futuro della nostra città e per le assunzioni di personale».