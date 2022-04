La gran mole di lavoro svolto e quello da completare. E forse anche qualche conto da regolare nella cabina elettorale, come nel caso dell'ormai ex vicesindaco Mauro Preziosi che ha annunciato di volerle sfilare la fascia tricolore alle prossime elezioni del 12 giugno. Di motivazioni per tentare il bis il sindaco Pancrazia Di Benedetto ne ha da vendere. Così rompe gli indugi e comunica la sua ricandidatura alla guida del paese.

«È una candidatura dovuta e di responsabilità, nell'ottica della continuità dell'azione politica iniziata cinque anni fa - argomenta la Di Benedetto - Stiamo attraversando un periodo molto delicato, la pandemia degli ultimi due anni ha stravolto l'ordine delle priorità dell'azione amministrativa, ma nonostante questo sono stati comunque portati a termine importanti obiettivi del programma elettorale. Nella relazione di fine mandato ho elencato tutti gli importanti progetti di finanziamento e gli atti regolamentari portati a termine in questi anni. Abbiamo centrato le importanti opportunità che ci sono state offerte dagli enti preposti».

Tra gli interventi realizzati dalla sua amministrazione il sindaco indica: «Le opere di completamento del centro servizi del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in località Cicerone; il Psr 2014-2020 con il miglioramento e il ripristino della viabilità rurale forestale extra aziendale e punti di abbeveraggio; il Psr 2014-2020 con il progetto di ripristino e valorizzazione del sentiero Vallone Lacerno; il Psr 2014-2020 con investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili per autoconsumo e l'intervento alla scuola di via Prato; la messa in sicurezza della Torre Medioevale e lavori di completamento dell'illuminazione monumentale "Mura di Cinta". E poi anche la manutenzione straordinaria, regimentazione delle acque e rifacimento dell'asfalto della strada Carpello; la sistemazione dell'area dell'orso di Campoli Appennino per attività didattico-naturalistiche e turistiche e i lavori di realizzazione di 72 loculi cimiteriali».

«Abbiamo avviato anche importanti collaborazioni e partenariati con gli altri comuni per promuovere e incentivare lo sviluppo sostenibile del nostro territorio aggiunge la Di Benedetto Tra tutti la partecipazione alla Dmo Ciociaria Valle di Comino, ma non solo. Inoltre sono stati rafforzati i legami con i comuni dell'Unione del Lacerno e del Fibreno, grazie alla cui proficua collaborazione è stata costituita la protezione civile dell'Unione, inaugurata l'isola ecologica, impegnati trenta ragazzi con il progetto del servizio civile dell'Unione».

La Di Benedetto sottolinea la linea ispiratrice della sua gestione comunale: «Il percorso amministrativo è stato incentrato su una direttrice importante: revisione, razionalizzazione e ed efficientamento della macchina amministrativa. Adesso ci attendono delle sfide importanti e complesse, ma altrettanto stimolanti, legate ai fondi del Pnrr. Quando sono stata eletta cinque anni fa non avrei mai immaginato di avere un luogo, il consiglio comunale, nel quale confrontarsi e crescere per poter al meglio rappresentare i bisogni della collettività e tramutarli in azioni e servizi concreti. Campoli Appennino è una comunità stupenda fatta di famiglie, gruppi, associazioni che rendono sempre orgoglioso chi ne fa parte, figuriamoci chi lo rappresenta. Nel corso degli anni il percorso di coinvolgimento dei cittadini nella gestione della comunità e il mio personale percorso politico hanno avuto come unico obiettivo rendere Campoli Appennino un paese speciale in cui vivere. Ringrazio i consiglieri che mi hanno aiutato in questi cinque anni e quanti hanno deciso di continuare ad aiutarmi. La passione per il proprio territorio e la capacità di porsi come interlocutore e interprete dei bisogni di una comunità, mirando sempre al raggiungimento di obiettivi strategici importanti, deve essere l'unica motivazione che spinge un cittadino a fare un passo così importante».

La sfida dunque è lanciata. Sarà una partita a due: Di Benedetto contro Preziosi. E c'è da scommettere che la campagna elettorale sarà molto calda.