Pochi corsi di laurea e assenza di discipline umanistiche. E' questa la situazione della sede distaccata del polo Universitario di Cassino presente a Frosinone. A denunciare il fatto è il candidato sindaco del Nuovo Centrosinistra, Vincenzo Iacovissi. «Oggi solamente pochi ragazzi possono avere il privilegio di frequentare corsi universitari in città - sostiene in una nota Iacovissi - in quanto l'offerta accademica esistente, seppur utile, non si mostra sufficiente e adeguata».

I corsi offerti dal polo didattico del capoluogo offrono solo la possibilità di iscriversi alla facoltà di economia o di ingegneria. «Tali corsi sono sicuramente importanti e meritevoli di attenzione - dice il candidato sindaco - ma non possiamo fermarci qui». La proposta di Iacovissi è quella di promuovere convenzioni con altri Atenei al fine di incrementare l'offerta formativa e realizzare a Frosinone un Polo «interuniversitario accessibile, multidisciplinare e, soprattutto, alla portata di tutti», conclude Vincenzo Iacovissi.