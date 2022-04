Si sono tenute il 3 aprile 2022 le votazioni per le elezioni del nuovo Consorzio Lazio Sud Ovest, nato dalla fusione dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino. «Come Anbi Lazio salutiamo con soddisfazione il rientro nell'ordinaria amministrazione del Consorzio Lazio Sud Ovest di Latina. Dopo il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, anche nell'importante territorio pontino si è riusciti, tramite una concreta e fattiva sinergia e concertazione, a trovare una collaborazione che sarà foriera di importanti attività e ulteriori traguardi per l'Ente».

Così, in una nota ufficiale a margine delle votazioni, Andrea Renna, Direttore di Anbi Lazio, che ha ringraziato «per le fondamentali e strategiche azioni portate avanti dal Commissario Sonia Ricci con il Direttore Tullio Corbo e che hanno favorito il processo di fusione, ultimando, il difficile percorso di ristrutturazione amministrativa e operativa in un momento particolare e delicato a seguito della difficile situazione economica oltre che alla pandemia». Si completa così anche nel territorio pontino il riordino previsto dalla norma regionale che mira a rendere efficienti le strutture consortili.