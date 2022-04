All'appello del Campo Largo mancano ancora il Movimento Cinque Stelle, il Polo Civico e la lista di Carmine Tucci e Carlo Gagliardi. Ma si tratta di situazioni molto diverse.

Le prossime tappe

Il Polo Civico ha definito la questione del posizionamento: sosterrà Domenico Marzi e farà parte del Campo Largo, esattamente come alla Provincia. Il presidente Gianfranco Pizzutelli sta definendo la lista. Si tratta di una novità importante, perché parliamo di una forza politica che negli ultimi dieci anni ha fatto parte della maggioranza di centrodestra di Nicola Ottaviani. Pizzutelli ripete che le alleanze vanno calibrate sui programmi. In ogni caso si tratta di una scelta che rappresenta pure il risultato di un lungo confronto con Francesco De Angelis. Diverso il discorso per l'altra civica proveniente dal centrodestra. Carmine Tucci non sarà candidato al consiglio comunale. In campo scenderà Carlo Gagliardi, probabilmente nella Lista Marzi. Il nodo del Movimento Cinque Stelle, invece, sarà sciolto a livello regionale. La partecipazione dei pentastellati al Campo Largo ha una logica pure di prospettiva. Nel 2023 si voterà per politiche e regionali e l'alleanza tra Pd e Movimento rappresenta uno dei temi sul tappeto. Ne stanno parlando Enrico Letta e Giuseppe Conte, ma anche Nicola Zingaretti e Roberta Lombardi. Le comunali di Frosinone rientrano in questo tipo di schema.

Le altre liste

Del Campo Largo fa già parte la Piattaforma Civica di Luigi Vacana. Ieri a Frosinone non è passato inosservato un incontro tra Biagio Cacciola e Carmine Tucci. Può darsi che quest'ultimo darà una mano per l'allestimento della lista. Nella quale ci sarà sicuramente l'ex commissario della Provincia Giuseppe Patrizi. A sostegno di Domenico Marzi ci sono già il Partito Democratico ma anche la Lista Marzi e la Lista Marini. Oltre che Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli. E ad Articolo Uno. Si tratta di capire quante liste verranno schierate ai nastri di partenza. Ma questo verrà deciso soltanto quando ci saranno state tutte le ufficializzazioni. Per domani è in programma una riunione del centrodestra.

Gli schieramenti

Nel centrodestra, in appoggio a Riccardo Mastrangeli, potrebbero esserci 9 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Ottaviani, Lista Mastrangeli, Lista per Frosinone, Frosinone Capoluogo, quindi la civica che fa riferimento al dirigente di Cambiamo Mario Abbruzzese. In campo altresì "Io Apro-Rinascimento" di Vittorio Sgarbi. C'è quindi il Nuovo Centrosinistra di Vincenzo Iacovissi: Partito Socialista Italiano, Più Europa, lista politica Il Cambiamento, civica di Pier Paolo Segneri. Mauro Vicano ha dalla sua parte tre liste: Azione di Carlo Calenda, una civica e il Movimento Autonomi e partite Iva. Ma potrebbe riuscire a schierare pure un'altra lista civica. Sarà candidato a sindaco anche Giuseppe Cosimato, ex consigliere comunale di Alleanza Nazionale, appoggiato da due liste civiche.

Tempi e date

Mancano trenta giorni alla presentazione delle liste e cinquantanove al voto. Si voterà il 12 e 13 giugno per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Due i giorni a disposizione per la presentazione delle liste: il 13 maggio (dalle 8 alle 20) e il 14 maggio (dalle 8 alle 12). Se nessuno dei candidati a sindaco dovesse raggiungere il 50% + uno dei voti al primo turno, nel capoluogo sarebbe necessario il turno di ballottaggio, che si terrebbe il 26 e il 27 giugno.

Cinque anni fa andò così

Nicola Ottaviani vinse al primo turno con 15.038 voti, il 56,39%. La coalizione di centrodestra, composta da 9 liste, ottenne 15.411 voti, il 59,38%. Fabrizio Cristofari, candidato del centrosinistra, ottenne 7.271 voti, il 27,26%. Al terzo posto si piazzò Christian Bellincampi, candidato del Movimento Cinque Stelle: 1.884 voti, il 7,06%. Quindi Stefano Pizzutelli, candidato sindaco di Frosinone in Comune: 1.297 voti, il 4,86%. Poi Giuseppina Bonaviri, candidata a sindaco alla guida della lista civica che portava il suo nome: 630 voti, il 2,36%. Poi Fernando Incitti, di CasaPound Italia: 550 consensi, il 2,06%. I risultati nel centrodestra. Al primo posto la Lista Ottaviani: 3.364 voti (12,96%) e 5 seggi. Al secondo Forza Italia: 3.097 voti (11,93%) e 4 seggi. Al terzo il Polo Civico: 2.578 voti (9,93%) e 4 consiglieri eletti. Poi la Lista per Frosinone: 1.420 voti (5,47%) e 2 seggi. Quindi Alternativa Popolare: 1.288 voti (4,96%) e 1 seggio. Cuori Italiani: 1.114 consensi (4,29%) e 1 consigliere. Frosinone Capoluogo: 907 consensi (3,49%) e 1 seggio. Fratelli d'Italia: 831 voti (3,20%) e 1 consigliere. Infine Forza Frosinone: 812 voti (3,13%) e 1 consigliere. Nel centrosinistra il Partito Democratico arrivò a 2.414 voti (9,30%): 3 consiglieri. Subito dietro la lista civica Cristofari Sindaco: 2.403 preferenze (9,26%) e 3 seggi. Socialisti e Riformisti: 1.367 voti (5,27%) e 2 consiglieri. Oltre a Bellincampi i Cinque Stelle elessero un altro consigliere comunale, Marco Mastronardi, in virtù dei 1.523 voti della lista (5,87%).