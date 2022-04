Inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco di centrodestra, Riccardo Mastrangeli. Oggi pomeriggio è stata aperta la sede in via Aldo Moro. Diversi i cittadini presenti all'iniziativa. «Stiamo costruendo delle bellissime liste - ha detto Mastrangeli - abbiamo lavorato bene in questi dieci anni e questo è sotto gli occhi di tutti». Tra i presenti anche il sindaco Nicola Ottaviani.