Il consiglio comunale è stato convocato per mercoledì alle 19. Saranno 19 i punti all'ordine del giorno. In prima battuta sarà trattata l'approvazione dei verbali di seduta del consiglio comunale del 10 febbraio 2022 poi si partirà con le interrogazioni. Protagonisti del dibattito i consiglieri Francesco Evangelista e Renato De Sanctis. Il consigliere di opposizione Francesco Evangelista ha presentato un'interrogazione riguardo la colorazione della casa municipale, un'altra sulla manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione, un'altra ancora sull'individuazione di un'area per l'attività di volontariato a tutela degli animali dell'associazione Anpana a cui si aggiunge una interrogazione sul senso unico di via Sant'An gelo e un'altra ancora sullo stato dei lavori per la messa in sicurezza di via Valle del Garigliano via dei Santi per Sant'Angelo in The odice e via Appia.

Numerose anche le interrogazioni presentate dal collega di opposizione Renato De Sanctis, la prima riguardo alla delibera del consiglio comunale numero 173 del 22 dicembre 2021, un'altra sui comitati di quartiere. Alta l'attenzione sull'interrogazione presentata da De Sanctis riguardo le agevolazioni Tari e ancora il consigliere di minoranza ribatte con un'interrogazione sulle politiche abitative e l'emergenza abitativa di cui alla mozione deliberata dal consiglio comunale protocollo numero 163 del 21/12/2021.

È stata poi presentata una mozione dal consigliere comunale Evangelista per escludere dalle zone di parcheggio a pagamento via De Posis, l'area adiacente all'ingresso degli ambulatori Asl in pieno centro. In aula di Biasio saranno portati anche dei debiti fuori bilancio ai punti 12 13 14 15 16 17 18 e 19 derivanti da sentenze. I fascicoli contenenti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno saranno ovviamente consultabili nell'ufficio della presidenza del consiglio comunale nell'orario predefinito come previsto dal regolamento.