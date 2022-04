La dottoressa Teresa Petricca e il dottor Giovambattista Martino si candideranno alle prossime comunali nella "Lista Ottaviani" a sostegno del candidato a sindaco Riccardo Mastrangeli. La notizia è stata ufficializzata ieri in una nota dell'associazione Medici Ambiente di Frosinone e Provincia.

«L'associazione - si legge nella nota - ormai da anni innegabilmente impegnata sul territorio comunale e provinciale nella lotta all'inquinamento con il vanto di essere prima nella graduatoria dei progetti ammessi al Catalogo Regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell'ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici, assegnataria, nel 2017, del Premio Internazionale per la Pace Beato Paolo VI per il riconosciuto impegno a favore dell'ambiente, constatando che troppo spesso politiche omissive o francamente distruttive, prive di ogni forma di coscienza morale e civile determinano danni ambientali irreparabili, ravvisa la necessità di una partecipazione diretta nelle sedi istituzionali decisionali, affinché le tematiche proprie dell'Associazione trovino forza, rappresentatività e realizzazione. Pertanto, il dr. Giovambattista Martino e la dr.ssa Teresa Petricca si candidano nella lista civica Ottaviani».