La Lista Marini ufficializza il proprio sostegno alla candidatura a sindaco dell'avvocato Domenico Marzi. «Riteniamo che il progetto politico della lista Marini - si legge in una nota - risulterà determinante per la vittoria dell'ampia coalizione che in questi giorni sta efficacemente allestendo in maniera paziente e certosina l'avvocato Marzi».

Un progetto, quello della lista Marini, di chiara connotazione civica nato in stretta collaborazione con il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, al quale la lista tutta «rivolge un sentito ringraziamento per l'autorevole azione politica intrapresa a sostegno dell'alleanza appena raggiunta», continua.

«Come lista lavoreremo, con Marzi e gli alleati, ad una nuova Frosinone che deve tornare ad essere bella, pulita, accessibile, sostenibile e percorribile. Un nuovo modo di lavorare per la Città», conclude la Lista Marini.