Riqualificare la città di Frosinone: dalla vivibilità all'innovazione, al fianco dei commercianti e delle piccole e medie imprese. "Autonomi e partite Iva" concorrerà con una propria lista civica alle prossime amministrative del 12 giugno. Il movimento ha ufficializzato la corsa alle comunali oggi pomeriggio durante un incontro dal titolo "Il futuro del commercio e delle professioni in Italia e in provincia di Frosinone" all'hotel Memmina. Ma non è stata l'unica novità. Infatti "Autonomi e partite Iva" sosterrà il candidato sindaco Mauro Vicano.

Il movimento ha presentato un programma che prevede un riscontro diretto con gli elettori. Ogni tre mesi ci sarà un monitoraggio che darà conto direttamente ai cittadini di Frosinone. Un progetto nuovo sul territorio, con al centro anche le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Daremo una particolare attenzione alla tutela delle partite Iva, degli autonomi, delle piccole e medie imprese - ha detto il candidato sindaco Mauro Vicano - Vicini ai professionisti e ai commercianti che stanno attraversando un periodo particolarmente difficile».

Oltre a Vicano alla conferenza hanno partecipato il presidente di "Autonomi e partite Iva" Eugenio Filograna e Fabio Vicano, commissario provinciale. Presenti anche alcuni esponenti politici del territorio come la consigliera comunale di Azione Alessandra Sardellitti. Tanti i cittadini e i piccoli imprenditori che hanno partecipato alla conferenza. «Un programma ben definito che vuole riportare nella politica italiana criteri di capacità e competenza - ha spiegato Fabio Vicano - Noi veniamo da esperienza imprenditoriali e possiamo condividerle con il sistema politico». Mauro Vicano ha concluso sottolineando l'importanza, soprattutto nel difficile periodo storico che il Paese sta attraversando, di rilanciare iniziative più radicali per la piccola e media impresa. Un settore strategico per l'economia delle nostre zone.