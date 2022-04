Una nuova lista si aggiunge alla corsa per le comunali di Frosinone. Domani pomeriggio, all'hotel Memmina in via Mària, il movimento "Autonomi e partite Iva" del capoluogo, inaugurerà la nuova sede provinciale. Durante l'evento sarà presentato il simbolo per la candidatura alle elezioni del 12 giugno. La lista sosterrà il civico Mauro Vicano, che sarà presente all'incontro insieme al presidente nazionale dell'associazione, Eugenio Filograna. All'iniziativa parteciperanno imprenditori e professionisti della provincia.

L'associazione

Autonomi e partite Iva è un'associazione di stampo nazionale, presente su tutto il territorio. Si definisce: culturale perché vuole eliminare ogni pregiudizio nei confronti del settore, e politica perché intende autorappresentare tutte le categorie.