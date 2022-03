Stanno aspettando le mosse di Michele Marini, poi ufficializzeranno le loro. Ci riferiamo soprattutto alle due liste provenienti dal centrodestra, vale a dire il Polo Civico e il gruppo di Carmine Tucci e Carlo Gagliardi. Per quanto riguarda il Polo Civico, Gianfranco Pizzutelli sta lavorando alla composizione della lista ed è a buon punto. Ci saranno naturalmente i consiglieri uscenti Debora Patrizi e Claudio Caparrelli.

Non Igino Guglielmi, che unitamente all'assessore Angelo Retrosi, sosterrà il centrodestra. Mentre l'altro consigliere, Francesco Trina, è impegnato nel cercare di sbrogliare la matassa relativa alla Lista Marini. Per quanto riguarda invece la lista Tucci, l'uomo di punta sarà Carlo Gagliardi. Si dovrebbe andare verso il sostegno a Marzi, ma il condizionale è d'obbligo considerando che fino a poche settimane fa appariva ad un passo l'intesa con Mauro Vicano.

Il punto nevralgico rimane comunque il posizionamento della Lista Marini. L'ex sindaco si sta confrontando continuamente con i fedelissimi e non solo. Un appoggio a Domenico Marzi avrebbe un significato politico molto forte, considerando il precedente del 2012.

Dieci anni fa si consumò una frattura mai più ricomposta. Vale la pena ripercorrere quelle elezioni. Il primo turno si celebrò nelle giornate del 6 e 7 maggio 2012. Alle urne si recarono 29.679 dei 39.109 aventi diritto, il 75,89%. Nicola Ottaviani ottenne 12.706 voti, il 44,38%, alla guida di una coalizione di centrodestra formata da nove liste. Per il secondo posto, quello che valeva il ballottaggio, la spuntò in volata l'allora sindaco uscente Michele Marini: 6.921 voti, il 24,18%. Ebbe la meglio su Domenico Marzi, del quale era stato vicesindaco per nove anni prima di indossare lui la fascia tricolore. Marzi ottenne 6.541 voti, il 22,85%.

C'erano naturalmente anche altri candidati. Al ballottaggio, celebrato il 20 maggio 2012, la percentuale dei votanti si abbassò, a quota 24.324, il 62,60%. Nicola Ottaviani vinse con 12.577 voti, il 53,12%. Michele Marini passò da 6.921 a 11.099 voti, il 46,88%. Ma non bastò. La coalizione di centrodestra ottenne 13.140 voti, il 47,69%. La lista del Popolo delle Libertà arrivò a 5.354 voti, il 19,43%. Eleggendo ben 10 consiglieri comunali. La Lista Ottaviani fece segnare 2.563 preferenze, il 9,30%: 4 consiglieri.

Poi la lista Città Nuove: 2.003 voti (7,27%) e 3 consiglieri comunali. Quindi la lista civica Nuove Realtà: 1.307 voti, il 4,74%, 2 consiglieri comunali eletti. Infine, la Lista per Frosinone: 989 voti (3,59%), 1 consigliere comunale. Per quanto riguarda la coalizione a sostegno di Michele Marini, 2.882 voti (10,46%) per il Partito Democratico: 3 consiglieri comunali. La lista civica Michele Marini Sindaco elesse 1 consigliere, in virtù di 1.436 voti, il 5,21%. Pure l'Unione di Centro 1 consigliere: 1.256 voti (4,56%). Per la coalizione di Domenico Marzi, 3 consiglieri per la lista Marzi Sindaco: 2.856 voti, il 10,37%. Mentre il Partito Socialista Italiano ottenne 2.596 voti (9,42%), riuscendo ad esprimere 2 consiglieri comunali.

Quei risultati danno il senso politico di quello che avvenne all'interno di una coalizione di centrosinistra che veniva da tre successi elettorali consecutivi (due di Marzi e uno di Marini) e quattordici anni di governo. La decisione di Michele Marini può sbloccare quindi l'intera situazione del centrosinistra che appoggia Domenico Marzi. A cominciare dai passi che effettuerebbero le due civiche provenienti dal centrodestra. Anche e soprattutto perché sono ormai settimane che si aspetta la definizione completa del Campo Largo sollecitato da Nicola Zingaretti, Bruno Astorre e Francesco De Angelis. È arrivato il momento delle scelte. Alle elezioni non manca moltissimo.