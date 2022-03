L'obiettivo è organizzare un incontro tra Domenico Marzi e Michele Marini per sbloccare definitivamente una situazione alla quale il centrosinistra guarda con attenzione. Soprattutto adesso che il quadro delle candidature a sindaco si sta definendo. Dopo le primarie del centrodestra che hanno visto il successo di Riccardo Mastrangeli. In campo c'è da tempo Vincenzo Iacovissi, del Nuovo Centrosinistra, che comprende Psi, Più Europa, la lista politica Il Cambiamento e la civica di Pier Paolo Segneri. Quindi Mauro Vicano: l'ex manager della Asl e già presidente della Saf ha l'appoggio di Azione, delle sue due civiche e del Movimento Autonomi e partite Iva. Ci saranno pure l'avvocato Giuseppe Cosimato (sostenuto da due liste civiche) e il dottor Marco Arturi, presidente del Movimento Gente Comune Frosinone.

A questo punto però è il centrosinistra a sostegno di Domenico Marzi chiamato a definire il quadro e le situazioni. Nel Campo Largo voluto da Francesco De Angelis ci sono finora il Partito Democratico, Articolo Uno, Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli e la Piattaforma Civica di Luigi Vacana, della quale fanno parte Europa Verde, Demos, Italia Viva, il movimento di Biagio Cacciola, Stefano Vitale (ex Pd), l'area che fa riferimento all'europarlamentare Smeriglio. Scontata la presenza della Lista Marzi.

Mentre il Movimento Cinque Stelle non ha ancora deciso la linea. Nonostante che a chiedere che della coalizione facessero parte pure i pentastellati sono stati il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il segretario e il segretario regionale del Pd, senatore Bruno Astorre.

Il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli è impegnato nella costituzione della lista e nei prossimi giorni è atteso l'annuncio della partecipazione al Campo Largo. Per quanto riguarda invece la Lista Tucci, nei giorni scorsi erano circolate voci circa la candidatura di Carlo Gagliardi nella Lista Marzi. Non è detto, perché la civica di Tucci potrebbe partecipare per conto proprio. Nonostante le voci e le indiscrezioni, però, non c'è ancora l'ufficializzazione sul posizionamento. Se cioè sosterrà Domenico Marzi.

Nelle scorse settimane era sembrata ad un passo l'intesa con Mauro Vicano. Quindi la Lista Marini: l'ex sindaco è impegnato nella formazione della civica, all'interno della quale un ruolo importante lo stanno giocando Andrea Turriziani e Francesco Trina. Oltre che naturalmente tutti i fedelissimi di Michele Marini.

Negli ultimi giorni però c'è stato l'intervento diretto pure di Antonio Pompeo, presidente della Provincia, sindaco di Ferentino e referente dell'area Base Riformista. Sembra che si stia ragionando pure sull'opzione di inserire un riferimento a Pompeo nel logo di una lista comunque caratterizzata dal cognome Marini.

Si aspetta la fissazione della data delle amministrative. Tre le possibilità per il primo turno: 29-30 maggio, 5-6 giugno, 12-13 giugno. L'eventuale ballottaggio, se nessuno dei candidati a sindaco dovesse raggiungere il 50% più uno dei voti, si terrebbe quindici giorni dopo. Le liste e le candidature vanno presentate un mese prima della data del voto.