Questa sera il centrodestra conoscerà il nome del candidato a sindaco che uscirà tra Riccardo Mastrangeli, Maria Grazia Cestra, Rossella Testa, Sonia Sirizzotti e Raffaele Ramunto. I cinque pretendenti hanno rivolto un appello al voto alla cittadinanza. «L'appuntamento con le Primarie rappresenta un esercizio di democrazia che, come tale, non va mai trascurato – ha detto Mastrangeli – Mi auguro, dunque, che siano in tanti i cittadini che decideranno di essere protagonisti della selezione del candidato della coalizione di centrodestra, esprimendo il proprio voto.

Desidero ringraziare tutti coloro che, in queste settimane, mi hanno reso partecipe dei propri suggerimenti, offrendo stimoli e anche segnalazioni di cosa va migliorato: del resto, le Primarie servono a questo, per recepire le proposte della cittadinanza da inserire nel programma e darvi, poi, piena attuazione. Io intendo proseguire il percorso di sviluppo tracciato dieci anni fa e raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Il Parco Matusa, lo stadio comunale Benito Stirpe, la nuova sede di Palazzo Munari fanno ormai parte del patrimonio della città: faremo in modo che le progettualità già finanziate a costo zero per i cittadini, come il raddoppio dell'ascensore, la metropolitana di superficie, la riqualificazione dei Piloni, si aggiungano al programma di sviluppo che la coalizione di centrodestra ha voluto per Frosinone».

«Io ho scelto di candidarmi perché ho capito di essere nella squadra giusta di persone, abituate a rimboccarsi le maniche per realizzare i progetti e lavorare al fianco dei propri concittadini, come dimostrato negli ultimi 10 anni di amministrazione – ha detto Ramunto – Ognuno dei candidati ha le proprie specificità: avendo ricoperto l'incarico di direttore del Conservatorio, ad esempio, possiedo esperienza nell'ambito di gestione nell'amministrazione pubblica. Ogni singola persona che deciderà di partecipare al progetto della coalizione del centrodestra è importante, perché contribuisce allo sviluppo dell'intera città. Invito tutti, dunque, a fare una passeggiata, domenica, per recarsi ai seggi e votare».

«Le Primarie per la città sono anche Primarie di idee, di coinvolgimento di tutti i cittadini, perché ognuno continui ad essere protagonista di quel cambiamento iniziato 10 anni fa – ha detto Testa – Il mio auspicio è che soprattutto i giovani partecipino a questo grande esercizio di democrazia e vengano a votare, perché loro rappresentano la classe dirigente del futuro.Grazie alle azioni messe in campo dall'amministrazione, rivolte anche agli under 30, il centro storico del capoluogo sta vivendo una vera e propria rinascita.

Si pensi al Piano di Gestione "Frosinone Alta", il progetto di sviluppo della zona più antica della città che coinvolge l'intero territorio comunale, rivitalizzando il tessuto economico e sociale. Gli effetti si sono visti: nonostante l'emergenza sanitaria, sono state aperte 24 nuove attività, soprattutto da parte di giovani imprenditori. La riqualificazione dei Piloni e di largo Turriziani costituiranno gli ulteriori tasselli della rinascita del centro storico».

«In questo mese di campagna elettorale – ha detto Sirizzotti - ho incontrato tante persone, ho parlato dei miei progetti e ascoltato proposte e idee. È importante votare per essere protagonisti della scelta del futuro sindaco, in una iniziativa di grande partecipazione democratica, quanto di più lontano, quindi, dalle logiche calate dall'alto messe in atto altrove. Il mio programma mette la persona al centro del progetto e dei servizi dell'amministrazione. Mi impegnerò a continuare a lavorare per una città solidale e vicina ai bisogni di tutti».

«Invito tutti a venire a votare – ha detto Cestra – Le quattro sedi di seggio per le Primarie sono a vostra disposizione perché esprimiate la vostra preferenza, e per fare in modo che si possa proseguire nello sviluppo sostenibile per tutti i cittadini, in una direzione ormai perseguita a livello nazionale ed europeo. Sostenibilità, dal punto di vista economico, corrisponde a benessere e a una maggiore qualità della vita per tutti i cittadini. L'espressione del voto è una manifestazione di libertà che non va lasciata indietro. È importante che veniate a votare, vi aspetto!». Lo spoglio delle schede delle Primarie per la Città si terrà alle 21.15, pubblicamente, presso il Caffè Minotti di via Marittima.