«C'è già l'accordo per il sostegno a Domenico Marzi». «Ma no, la Lista Marini potrebbe decidere di schierarsi nel centrodestra». Le previsioni fioccano ma sono contraddittorie. Un solo fatto è certo: le possibili scelte di Michele Marini alle prossime comunali continuano a monopolizzare il dibattito politico. Il centrodestra lo vorrebbe dalla sua parte perché convinto che con l'apporto dell'ex sindaco potrebbe provare a vincere al primo turno, evitando le possibili insidie del ballottaggio.

Mentre il centrosinistra che sostiene Domenico Marzi vede nella candidatura al consiglio comunale di Marini una ulteriore spinta dopo quella arrivata dalla disponibilità alla discesa in campo di Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi. Ma in questi giorni dei segnali a Marini stanno arrivando pure da Mauro Vicano e dal Nuovo Centrosinistra. Quella di ieri è stata una giornata caratterizzata da tanti incontri da parte di Michele Marini. Come anticipato da Ciociaria Oggi, la volontà di schierare la lista civica c'è.

L'ex sindaco è tentato dall'opportunità di tornare protagonista della vita politica cittadina e ha tutte le carte in regola per poter diventare l'ago della bilancia. Ha una storia politica di centrosinistra, ma l'impostazione civica della lista guarda ai programmi più che alle alchimie. Il problema è che non sono tutti d'accordo: alcuni preferirebbero stare nel centrosinistra, altri non vedrebbero male una collocazione nel centrodestra. Impossibile pensare di raggiungere l'unanimità su una decisione così delicata. Ma anche arrivare ad una scelta a maggioranza presuppone dei passaggi da effettuare ponderando tutti gli elementi. Ed è esattamente quello che Michele Marini vuole fare.

Francesco De Angelis, leader del Partito Democratico, non ha rinunciato all'idea di avere anche Michele Marini nella lista del Partito Democratico. Insieme ai quattro consiglieri comunali: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi e Vincenzo Savo. Però l'idea di una civica di riferimento darebbe indubbiamente a Michele Marini uno spazio di manovra molto ampio. Oltre che un peso specifico assoluto.

Saranno giorni di grande intensità sul piano politico. Intanto però si continua a lavorare sulle coalizioni e sulle liste. La lista Frosinone Capoluogo (presente alle amministrative del 2017) è diventata Mastrangeli Sindaco-Per Frosinone. Con questa spiegazione sull'home page: «Questa è la pagina ufficiale della Lista degli amici che si riconoscono nell'operato amministrativo e politico di Riccardo Mastrangeli e ne promuovono la candidatura a sindaco della città di Frosinone». Dopo le primarie di domenica prossima, che lo vedono grande favorito, Riccardo Mastrangeli inizierà la campagna elettorale vera e propria.

Il centrodestra si presenterà compatto alle prossime comunali: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Coraggio Italia, Udc, Noi di Centro, Lista Ottaviani, Lista per Frosinone e Lista Mastrangeli. Il punto sarà definire il numero delle liste da schierare ai nastri di partenza. Nella coalizione a sostegno di Domenico Marzi ci sono il Pd, Articolo Uno, Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli e la Piattaforma Civica di Luigi Vacana, della quale fanno parte Europa Verde, Demos, Italia Viva, Christian Bellincampi (nel 2017 candidato sindaco con il Movimento Cinque Stelle, dal quale è uscito), il movimento di Biagio Cacciola, Stefano Vitale (ex Pd), l'area che fa riferimento all'europarlamentare Smeriglio e altre realtà civiche e associative.

Marzi sta lavorando altresì alla sua lista civica. Contemporaneamente Francesco De Angelis e Luca Fantini stanno cercando di chiudere l'accordo anche con il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli e con la lista di Carmine Tucci e Carlo Gagliardi. Prossime ore decisive.

C'è attesa pure per la scelta del Movimento Cinque Stelle. Determinato ad andare avanti Mauro Vicano. Con lui Azione, due liste civiche e il Movimento Autonomi e partite Iva. C'è quindi il Nuovo Centrosinistra del candidato sindaco Vincenzo Iacovissi: Psi, Più Europa, Il Cambiamento e la civica di Pier Paolo Segneri. In campo anche l'avvocato Giuseppe Cosimato, che avrà l'appoggio di due liste civiche. Sarà della partita pure il dottor Marco Arturi (Gente Comune).

A questo punto si aspetta la data delle comunali. Il primo turno potrebbe esserci il 29 e 30 maggio oppure il 5 e 6 giugno. Con l'eventuale ballottaggio che si terrebbe quattordici giorni dopo. La presentazione delle candidature a sindaco e delle liste per il consiglio comunale avverrà trenta giorni prima. Quindi, fine aprile o inizio maggio. Significa che il tempo non è tantissimo.