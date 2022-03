Si scaldano i motori a Piedimonte, a tornare in pista nella corsa alla fascia tricolore è Mario Riccardi che annuncia la sua scelta attraverso i social. «Buongiorno cari amici, a volte, quando ho bisogno di raccogliere le idee, mi piace fare due passi per il paese. Non è sempre facile guardarlo da vicino Piedimonte, devo ammetterlo: incontrando le persone in piazza, al mercato e nei quartieri, mi ritrovo faccia a faccia con tutta la delusione dei miei concittadini. Madri, padri, giovani e meno giovani, non c'è molta differenza: negli occhi e nelle parole di ognuno di loro posso scorgere chiaramente la disillusione nei confronti di chi, dopo tante roboanti promesse, si è dimostrato incapace di prendersi cura del nostro paese.

Oltre al danno, la beffa, quindi, come si suol dire. Chi ha amministrato Piedimonte in questi ultimi anni è riuscito a realizzare un disastro completo: oltre a non aver fornito la benché minima risposta ai bisogni concreti e quotidiani di chi vive qui, è riuscito a coprire di sfiducia i sogni e le ambizioni di noi cittadini pedemontani. Di fronte a tanta amarezza provo a rilanciare, ma la verità è che fa male prendere atto di quanto è accaduto in questi anni a Piedimonte.

Mi rimetto in cammino, faccio altri due passi e salgo ancora, fin dove il rumore di fondo si fa più tenue e le cose assumono una prospettiva diversa. Da qui su le idee si schiariscono e lo sguardo si allarga fino a far tornare la fiducia e la voglia di rimettersi al lavoro. Da qui, l'interesse, l'entusiasmo, l'impegno e le capacità delle persone che ho incontrato in questi anni intorno ai miei appunti, intorno ad una nuova idea di città, assumono una forma nuova, quantomai necessaria e concreta: un nuovo progetto amministrativo che mette al centro Piedimonte, i bisogni concreti di noi cittadini e le sacrosante ambizioni di un paese che vuole, che può e che deve tornare a crescere.

Vi invito a seguire la pagina "Io scelgo Piedimonte - Riccardi sindaco" per sostenere me e la mia squadra in questa nuova grande sfida. Abbiamo bisogno del talento e della passione di tutti voi, uno ad uno, per ridare a Piedimonte il futuro che merita. Io scelgo Piedimonte».