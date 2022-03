Si scaldano i motori a Piedimonte. Tra qualche mese i cittadini saranno chiamati al voto. Tra volti vecchi e nuovi, tra cambi di area e alleanze ritrovate, anche Alessandro Vincitorio annuncia la sua scelta.

«Eccoci qui, a maggio la nostra Piedimonte San Germano tornerà al voto e io insieme ad un gruppo di amici ho deciso di scendere in campo - ha detto - La mia passione per la vita politica non nasce oggi a pochi mesi dal voto ma come ben sai è qualcosa che proviene sin dalla preadolescenza. In questi mesi che precederanno il voto sarò costretto a romperti le scatole e raccontarti ciò che non è stato fatto e quello che ho in mente per la Piedimonte dei prossimi 5 anni.

Naturalmente sono anche qui per ascoltare le idee e i pensieri, come è mio solito del resto, non come chi ascolta e parla a ridosso del voto. C'ero,

ci sono e ci sarò. Perché davvero ci credo».