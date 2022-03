Botta e risposta al vetriolo tra Stefania Martini (presidente del Pd e commissario del circolo di Frosinone) e Rossella Testa, assessore comunale e in corsa per la candidatura a sindaco alle primarie del centrodestra. Rileva la Martini: «Le reazioni scomposte da parte del "comitato centrodestra per le primarie" dimostrano come la candidatura a sindaco di Marzi abbia già creato profonda preoccupazione all'Amministrazione Ottaviani. Vogliamo rassicurare tutti: i dieci anni di disastri politici e amministrativi della destra al governo del capoluogo stanno finalmente terminando».

Stefania Martini fa altresì riferimento a «primarie già decise». Rossella Testa risponde: «Il Pd a Frosinone parla di primarie pur non essendo titolato a farlo: siamo l'unico capoluogo d'Italia in cui il Pd, infatti, rifiuta di celebrare questo importante momento di condivisione e partecipazione democratica. Ovunque esistano forze di sinistra, le primarie vengono effettuate, ma a Frosinone non accade. Forse perché, qui, la sinistra a cui fa riferimento il Pd non esiste?».