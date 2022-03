Oggi l'investitura ufficiale del Partito Democratico, poi l'endorsement degli alleati. Il cronoprogramma è questo. Ma Domenico Marzi è già pronto per una campagna elettorale tanto complicata quanto avvincente. Intanto Francesco De Angelis, leader del Pd, ha riunito i fedelissimi. Dicendo: «Sapete che c'è? Si vince».

Il fattore Democrat

Oggi pomeriggio alle 18.30, presso il ristorante Memmina, si riunisce l'assemblea degli iscritti del circolo cittadino del Partito Democratico. Inequivocabile il tema dell'incontro: "assemblea per Domenico Marzi candidato sindaco". Il segretario provinciale Luca Fantini ha presentato così l'appuntamento: «In queste ore il Pd, a tutti i livelli, si è speso per convincere Memmo Marzi ad accettare la candidatura a sindaco, in rappresentanza del Campo Largo del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Frosinone. L'avvocato Marzi si è reso disponibile a raccogliere l'invito.