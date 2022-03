C'è un sogno chiamato Frosinone. Un sogno che vuole essere coltivato e realizzato da Maria Grazia Cestra, ingegnere chimico, esperta di ambiente in servizio presso il Ministero della Transizione ecologica, candidata alle "Primarie della Città" da cui uscirà l'aspirante sindaco che concorrerà per il centrodestra alle amministrative di primavera del capoluogo.

Le proposte Ambiente, sociale, urbanistica, cultura sono le principali direttrici su cui si muove il dettato programmatico di Cestra "proiettato al futuro" come ha voluto sottolineare durante la presentazione della sua candidatura.

Uno dei punti cardine è la sostenibilità ambientale della città intesa non solo come approccio omnicomprensivo che mira a preservare le risorse naturali, battendosi contro lo spreco, inteso in senso più generale possibile, comprendendo il riciclo, l'acquisto e l'utilizzo responsabile per una visione ecocompatibile e lungimirante, ma anche come modo di vivere e di rapportarsi in senso conservativo della realtà circostante.