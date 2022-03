Ennesima giornata convulsa nel campo del centrosinistra. Al termine della quale la fumata bianca appare lontana. Ma non irraggiungibile. Sono tutti potenzialmente candidati, il che vuol dire che in realtà non ce n'è uno sul quale puntare realmente.

Non ancora perlomeno. E forse proprio per questo sono tornate di attualità le primarie. Sicuramente a livello teorico, come subordinata. O per confondere le acque.

Anche se la notizia che filtra dalle strettissime maglie del riserbo è che resta Domenico Marzi la prima scelta del Pd. Nonostante il passo indietro. Nonostante i dubbi.

Francesco De Angelis non si arrende e vuol giocare le ultime carte. I passaggi saranno due. Il primo: convincere nuovamente Mauro Vicano a ritirare l'ipotesi della candidatura a sindaco. Il secondo: ribaltare la situazione dopo un faccia a faccia della verità proprio con Domenico Marzi.