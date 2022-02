Ci siamo. La campagna elettorale per le comunali 2022 di Frosinone è entrata ufficialmente nel vivo. E lo ha fatto con l'evento di ieri di presentazione dei candidati alle elezioni primarie per la scelta dell'aspirante primo cittadino della coalizione di centrodestra. Primarie non chiuse, ossia riservate solo agli iscritti dei partito, bensì aperte a tutti i cittadini, nessuno escluso; le primarie della città come recita lo slogan della consultazione; primarie come principio irrinunciabile perché rappresentano la piena realizzazione del dettato costituzionale, perché i cittadini possono davvero aver voce lungo tutta la filiera della vita democratica, che comprende anche la fase che precede la consultazione elettorale.

«Le primarie – ha dichiarato il sindaco Ottaviani – costituiscono un istituto di grande democrazia e partecipazione attiva dei cittadini ed è lo strumento che i partiti e le liste civiche del centrodestra comunale, composto da Lega – Salvini Premier, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Cambiamo, Lista per Frosinone, Lista Ottaviani e Frosinone Capoluogo, hanno voluto mettere in campo per l'elezione del candidato a sindaco in occasione delle elezioni amministrative della prossima primavera. Siamo del parere, infatti, che le scelte non debbano essere calate dall'alto, nelle segreterie delle formazioni politiche o civiche, ma debbano riflettere la volontà proveniente dai cittadini e dalla società civile.

Alle Primarie per la città hanno, quindi, scelto di partecipare cinque candidati che intendono porsi in continuità con l'amministrazione comunale che, negli ultimi 10 anni, ha cambiato il volto della città, incidendo in tutti i settori, dall'urbanistica, ai servizi essenziali, alle opere pubbliche di cui il parco Matusa rappresenta un esempio lampante». A cimentarsi nella competizione, che culminerà con il voto del 27 marzo, saranno l'assessore al centro storico Rossella Testa, l'avvocato Sonia Sirizzotti, il professor Raffaele Ramunto, l'ingegnere Maria Grazia Cestra e l'assessore alle finanze e al bilancio Riccardo Mastrangeli.