Amministrative 2022, a Frosinone resta il nodo legato al candidato del centrosinistra. La fazione non riesce ad esprimere la preferenza. Ciò che è certo, al momento, è che il 'prescelto' non sarà l'avvocato Domenico Marzi, primo cittadino del capoluogo ciociaro tra il 1998 e il 2007. L'ex sindaco, difatti, ha precisato che per "motivi di natura personale" non potrà assumere tale impegno. Quindi, tutto da rifare per il Pd.