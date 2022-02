Il momento decisivo c'è stato alle 17 di ieri. In un bar di via Mastroianni entrano Francesco De Angelis, Domenico Marzi e Mauro Vicano. Non servono interpretazioni: è il segnale che Domenico Marzi sarà il candidato sindaco del centrosinistra. L'ex primo cittadino si è preso alcuni giorni per sciogliere la riserva.

Ma il dado è tratto.

A chiedergli di scendere in campo è stato Mauro Vicano, che poche ore prima aveva sostanzialmente ritirato la sua candidatura a sindaco, annunciata circa un mese fa alla guida di una coalizione civica. E la presenza di De Angelis certifica l'imprimatur del Pd.



I vertici a raffica

Domenica sera un lungo vertice a tre a casa di Francesco De Angelis: oltre al padrone di casa c'erano il senatore e segretario regionale dei Dem Bruno Astorre e Mauro Vicano. E pare che sia stato proprio Astorre a consigliare che fosse Mauro Vicano ad avanzare la proposta a Domenico Marzi. Poi lunedì nuovo giro vorticoso di consultazioni.

Con lo stesso De Angelis e il consigliere regionale Mauro Buschini che hanno incontrato il gruppo consiliare: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi, Vincenzo Savo. Poi il faccia a faccia (decisivo) tra Francesco De Angelis e Mauro Vicano, quello che ha sbloccato la situazione. Il problema è esploso sabato sera...CONTINUA...