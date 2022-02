L'unica certezza è che non ci sono certezze.

Non sul Campo Largo (che appare tramontato), non sulle primarie. E mentre il segretario provinciale del Pd Luca Fantini ha ripreso gli incontri con le delegazioni degli altri partiti del centrosinistra, Francesco De Angelis in questi giorni è protagonista di una raffica di incontri e di telefonate che hanno pochi precedenti.

Fine settimana incandescente

Sabato sera Francesco De Angelis ha riunito il segretario provinciale Luca Fantini, la presidente Stefania Martini, i consiglieri regionali Sara Battisti e Mauro Buschini, i consiglieri comunali Fabrizio Cristofari, Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi e Vincenzo Savo. De Angelis ha chiesto a tutti unità e senso di responsabilità del Partito Democratico in un momento delicato. Il punto è che sia al Campo Largo che all'opzione Vicano, da lanciare in un contesto di primarie, hanno lavorato per un anno il leader di Pensare Democratico Francesco De Angelis, ma anche gli altri big del partito. Poi però, sia nel centrosinistra che nel Pd, sono emersi dubbi e problemi.

Domenica Francesco De Angelis ha incontrato Mauro Vicano. E in serata nel capoluogo è arrivato il senatore e segretario regionale dei Dem Bruno Astorre, anche lui per un incontro urgente con De Angelis.

Pd al bivio...CONTINUA...