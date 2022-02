Ore decisive nel Pd, chiamato a scelte determinanti e definitive. Oltre che rapide. Sull'ipotesi di sostegno a Mauro Vicano ci sono dubbi anche a livello regionale.

Mentre si torna a parlare dell'opzione Michele Marini.

Altre due candidature, invece, alle "Primarie per la Città" del centrodestra: si tratta dell'avvocato Sonia Sirizzotti e dell'ingegnere chimico Maria Grazia Cestra.

Sono quindi già 4 quelli che parteciperanno all'appuntamento del 27 marzo. In campo, infatti, ci saranno pure l'assessore Rossella Testa e il professor Raffaele Ramunto. Poi naturalmente c'è l'assessore Riccardo Mastrangeli, grande favorito e uomo di punta del centrodestra per il dopo Nicola Ottaviani.

Non ha ancora sciolto la riserva ufficialmente, ma ormai è questione di giorni, visto che ne mancano quattro al termine ultimo per la presentazione delle candidature.

Intanto c'è un dato che non passa inosservato: 3 donne su 4 candidati fino a questo momento.

Chi sono...CONTINUA...