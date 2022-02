Il Pd decide di non decidere. Perché non è nelle condizioni di decidere. E allora l'assemblea del circolo cittadino ha stabilito all'unanimità (particolare non trascurabile) di dare mandato al segretario provinciale Luca Fantini e alla presidente e coordinatrice del circolo cittadino Stefania Martini «di procedere attraverso lo strumento delle primarie per l'individuazione del candidato sindaco e di proseguire il lavoro per il rafforzamento del Campo Largo, coinvolgendo tutti i possibili alleati su tale proposta».

Prosegue la nota: «L'obiettivo sarà costruire una coalizione ampia, su basi programmatiche comuni, scegliendo il candidato sindaco attraverso il coinvolgimento dei cittadini». Si sottolinea altresì che «all'assemblea, molto partecipata, erano presenti anche il segretario regionale del Pd Lazio Bruno Astorre e tutto lo stato maggiore del Pd e provinciale».

L'eterno ritorno

In realtà Luca Fantini si è già confrontato con le altre forze del fronte progressista. Il Psi di Gianfranco Schietroma è su un altro versante di centrosinistra.

Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli sta andando avanti per conto proprio. Dai Cinque Stelle non sono arrivati segnali. Il Pd ha preso ulteriormente tempo.

Inoltre non ha candidati per le primarie.