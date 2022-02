L'appuntamento è per stasera alle ore 21 al ristorante "Memmina". Gli iscritti del circolo frusinate del Pd sono stati convocati per un'assemblea con un solo punto all'ordine del giorno: elezioni amministrative 2022.

L'iniziativa è stata del segretario provinciale Luca Fantini e del presidente Stefania Marini. Sarà un appuntamento importante.

Il dibattito

Sicuramente la strada maestra sarà quella di chiedere le primarie aperte, al quale tutti possono partecipare.

Ma la domanda è: nei Democrat c'è qualcuno che vuole candidarsi a sindaco? Dalle consultazioni fatte dal segretario Luca Fantini non è emerso. Non intendono scendere in campo né l'ex sindaco Domenico Marzi né il presidente dell'ordine dei medici Fabrizio Cristofari.

Quanto all'altro ex sindaco Michele Marini, la sua linea è stata sempre netta: disponibilità a valutare la situazione soltanto se dovesse essere tutta la coalizione di centrosinistra a chiederglielo. E senza primarie. Condizioni che non ci sono. Bisognerà vedere se nel corso della riunione emergeranno altre posizioni...CONTINUA...