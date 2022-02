L'assemblea degli iscritti del circolo cittadino del Pd, la riunione del direttivo frusinate di Fratelli d'Italia, il possibile faccia a faccia tra Nicola Ottaviani e Claudio Fazzone.

Tre appuntamenti importanti, in programma tutti martedì prossimo. Grandi manovre anche a sinistra, con Gianfranco Schietroma (Psi) e Stefano Pizzutelli (Frosinone in Comune) che stanno dialogando.

Il centrodestra

Dopo l'approvazione del regolamento delle primarie, adesso c'è tempo fino al 25 febbraio per presentare le candidature. Ma bisognerà vedere la situazione ai nastri di partenza. Il regolamento delle primarie è stato firmato da Lega, Forza Italia, Cambiamo, Udc, Lista Ottaviani, Lista per Frosinone e Frosinone Capoluogo. Fratelli d'Italia no. La delegazione in rappresentanza della sezione cittadina ha detto che il documento dovrà essere sottoposto all'attenzione del direttivo...CONTINUA...