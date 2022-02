Via libera al regolamento delle primarie, ma in calce all'atto manca la firma della segreteria cittadina di Fratelli d'Italia. Daniele Colasanti e Franco Carfagna hanno spiegato che il documento dovrà prima essere sottoposto all'attenzione della Federazione di Frosinone. Mentre invece ha firmato senza problemi l'atto il consigliere Domenico Fagiolo.

Il regolamento

Dunque la delegazione di FdI si è riservata di valutare il documento nel corso del direttivo convocato per la prossima settimana. Il regolamento è composto da 9 articoli. Le primarie si svolgeranno domenica 27 marzo, dalle ore 8 alle 21, presso le sezioni allestite nella zona alta, a Palazzo Munari, e piazza VI Dicembre.

Nella zona bassa, presso la delegazione Madonna della Neve e la delegazione Scalo, in piazza Sandro Pertini.

Sarà, inoltre, allestito un seggio mobile, per raccogliere il voto dei cittadini fisicamente svantaggiati.

Quanti abbiano compiuto il 18° anno d'età (entro il 25 marzo) potranno votare il candidato oppure presentare la propria candidatura. Si legge nel documento: «Saranno ammessi tutti i cittadini che, indipendentemente dal proprio orientamento politico, abbiano intenzione di concorrere alla crescita democratica delle istituzioni e, in particolare, del Comune capoluogo, in linea di continuità con lo sviluppo e la trasformazione dell'assetto culturale, ambientale e urbano, iniziata nel 2012, anche attraverso l'introduzione di strumenti innovativi di crescita sociale. Le singole sezioni saranno collegate in rete, online, attraverso un software che impedirà al singolo elettore di votare più volte nelle distinte sezioni.

Ai fini della presentazione della candidatura a sindaco, nell'ambito delle primarie per la città, il candidato dovrà presentare la propria richiesta, su carta semplice, supportata da un numero di elettori, inseriti nelle liste comunali, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta, entro le ore 13 del 25 febbraio 2022, presso l'ufficio Protocollo del Comune di Frosinone in piazza VI Dicembre».

Ancora «I moduli per l'accettazione della candidatura e per la raccolta delle firme dei sottoscrittori saranno disponibili sul link che sarà appositamente diffuso. Risulterà vincitore delle primarie per la città chi avrà conseguito almeno un voto valido in più

rispetto agli altri concorrenti...CONTINUA...