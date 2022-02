Fratelli d'Italia parteciperà alle primarie del centrodestra per la scelta del candidato sindaco? E come valuta gli appelli all'unità dei coordinatori regionali di Forza Italia (Claudio Fazzone) e della Lega (Claudio Durigon)? L'onorevole Paolo Trancassini, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, premette: «È necessario un ragionamento globale, a tutto campo».



La posizione di FdI

Argomenta Paolo Trancassini: «È un paradosso che certe domande vengano rivolte a Fratelli d'Italia, visto che noi abbiamo sempre anteposto l'unità della coalizione a qualunque altra valutazione. Proponendo il patto anti-inciucio e rilanciandolo sempre. Certamente in questo momento ci sono anche delle questioni a livello nazionale, ma il discorso è generale e tocca tutti i livelli. L'unità del centrodestra non può essere occasionale e men che meno di facciata. Va declinata sempre, ad ogni livello, nella consapevolezza che uniti vinciamo e governiamo bene.

Ho letto le dichiarazioni del senatore Fazzone a Ciociaria Oggi. Lui ricorderà benissimo che c'è stato un tempo, anche recente, nel quale il centrodestra procedeva unito ovunque. Poi qualcosa è cambiato, non possiamo far finta di non vederlo. Nello scenario attuale sono saltati molti tavoli. Intanto a livello nazionale. Vogliamo parlare di quello che è successo nelle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica?...CONTINUA...