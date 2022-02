Appuntamento domani alle 15 in sala Di Biasio. Il consiglio comunale torna "a casa" dopo la trasferta dovuta alla pandemia e alle restrizioni. Saranno rispettate comunque le normative previste.

Si riparte con tante novità e innovazioni, proprio per questo sembrerebbe che i consiglieri siano stati chiamati dal presidente dell'aula a fare qualche prova per cimentarsi con il sistema installato. All'ordine del giorno sono stati inseriti ben ventisette punti, ma quindici sono inerenti al riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di sentenze, presumibilmente legati a vicissitudini giudiziarie intercorse con singoli cittadini.

Il consigliere De Sanctis ha presentato una interrogazione sull'approvazione, con voto favorevole del sindaco, del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 dell'Ato 5 Frosinone. Inoltre un'altra interrogazione di De Sanctis chiede l'opportunità di costituzione in giudizio con relativa nomina legale rispetto ai ricorsi proposti da vari utenti e riferiti alle fatture emesse per l'eccedenza idriche anno 2016 recuperi tariffari depurazione anni 2015 2016 2017 solo primo semestre. Discusse l'approvazione dell'aliquota e detrazioni anno 2022 dell'Imu, l'approvazione dello spostamento del mercato del settore ortofrutta da piazza Miranda a piazza Green e approvazione del piano della gestione della sicurezza per il centro commerciale urbano del Comune di Cassino.

In aula anche la conferma dell'aliquota addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022.

De Sanctis ha presentato anche una mozione sulle comunità energetiche per la transizione attraverso la promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e sono due le emozioni presentate dal consigliere Francesco Evangelista, una per impegnare il sindaco a prendere i provvedimenti contro l'autorizzazione della quarta linea del termovalorizzatore di San Vittore, mentre l'altra per impegnare il sindaco a chiedere le dimissioni dei vertici del Cosilam.