Settimana importante (forse perfino decisiva) sia per il centrodestra che per il centrosinistra in vista delle elezioni comunali di Frosinone, in programma il prossimo giugno. Quindi tra quattro mesi.

L'accelerazione di Ottaviani

Il sindaco ha fissato per giovedì sera un vertice di coalizione per approvare il regolamento per la presentazione delle candidature e la disciplina delle operazioni di voto. Questo dopo aver stabilito che si potrà votare per le primarie in quattro punti della città.

Le sezioni saranno allestite nella zona alta, presso la nuova sede comunale, Palazzo Munari, e piazza VI Dicembre.

Nella zona bassa, presso la Delegazione Madonna della Neve e presso la Delegazione Scalo, in piazza Sandro Pertini. Nicola Ottaviani ha già individuato il logo: "Primarie per la città, Frosinone 2022". Con la scritta: "Tu puoi continuare a scegliere".

All'ultimo summit erano presenti 8 formazioni politiche, tra partiti (5) e liste civiche (3). Precisamente: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Coraggio Italia, Udc, Lista Ottaviani, Lista per Frosinone, Frosinone Capoluogo.

Le primarie si svolgeranno il 27 marzo e per fine febbraio dovranno essere definite le candidature a sindaco. Ed è naturalmente questo uno dei nodi da sciogliere. Il principale per la verità...CONTINUA...