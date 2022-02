Sulla carta un'occasione irripetibile per i Comuni. Una valanga di risorse da gestire, ma la sfida vera sarà quella di "scaricare a terra" il Pnrr. Qualche giorno fa la Provincia ha presentato i nuovi servizi a disposizione dei Comuni.

A cominciare da una macrostruttura composta dal "Team Frosinone Recovery Plan", incaricata di organizzare webinar informativi e formativi per gli amministratori locali. Sono state annunciate assunzioni di risorse professionali che si occuperanno, da qui al 2026, della fase progettuale. E uno sportello digitale dedicato.

Federico Fubini, in un articolo sul Corriere della Sera di ieri, ha sottolineato: «Ma il successo non è solo questione di numeri. Non si gioca solo nell'abilità burocratica di spendere quasi 50 miliardi l'anno in progetti europei nel 2022 e nel 2023, quando nei sette anni precedenti l'Italia ne ha spesi a stento sei all'anno».



La centralità dei progetti...CONTINUA...