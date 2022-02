Centrodestra proiettato alle primarie del 27 marzo. Ma c'è da definire la griglia dei possibili candidati a sindaco.

Non mancano neppure le strategie sul versante delle alleanze.

Lo schema

Nicola Ottaviani, sindaco e coordinatore provinciale della Lega, non può candidarsi per il terzo mandato.

Ma intende svolgere il ruolo di regista. E, relativamente alle primarie, è evidente che una forte partecipazione si può ottenere se scendono in campo in diversi. Adriano Piacentini, presidente del consiglio comunale e fra i tre coordinatori provinciali di Forza Italia, ha affermato chiaramente che intende dire la sua.

Aggiungendo di augurarsi che si giunga presto alla definizione di una rosa di nomi. La Lista per Frosinone ha battuto un colpo e in pole position c'è il nome del leader Antonio Scaccia. L'assessore tecnico Riccardo Mastrangeli sta valutando la situazione. Intanto è intervenuto sul Pnrr. Affermando...CONTINUA...