Aspettando Godot. Si tratta di un'opera teatrale di Samuel Beckett, tutta costruita intorno alla condizione dell'attesa. In questo caso Godot è il Partito Democratico, chiamato a prendere una posizione in merito alla candidatura a sindaco del centrosinistra. In realtà al momento la domanda è una sola: convergere su Mauro Vicano oppure no?

Il quadro

Il leader dei Democrat Francesco De Angelis ha detto che sul tema deve decidere il partito. Chiamato ad un doppio passaggio, il primo all'interno del circolo cittadino del capoluogo, il secondo in sede di federazione provinciale. Il segretario Luca Fantini è impegnato in trattative febbrili, anche e soprattutto nella coalizione. Ma è chiaro che intanto dovrà essere stabilita una linea nel partito.

La designazione di Mauro Vicano è già in campo: l'ex manager della Asl ha annunciato la sua partecipazione, evidenziando pure che per tanti anni è stato capogruppo dei Dem, a Veroli e a Frosinone. Al momento è partito con due civiche.

Esiste un altro nome che il Pd può lanciare? Finora tutti i big hanno risposto no o comunque non hanno dato segnali diversi: da Domenico Marzi a Fabrizio Cristofari, da Angelo Pizzutelli a Norberto Venturi. Compreso Michele Marini, che al tavolo ufficiale non ha mai lasciato intendere di voler essere della partita.

Nel Pd il ragionamento sottinteso è il seguente...CONTINUA...