Progetto Lazio è pronto per fronteggiare sfide elettorali di caratura. Il prossimo anno in provincia di Frosinone si svolgeranno elezioni amministrative in diversi paesi anche di alto profilo politico a cominciare dal capoluogo.

«Il nostro movimento ha dichiarato Pietro Pacitti, coordinatore Provinciale Frosinone di Progetto Lazio pieno di entusiasmo, ricco di progetti, proposte e con la volontà di mettere sempre al centro il bene dei cittadini, parteciperà con propri candidati e liste. Siamo sin da subito pronti a partecipare a tavoli di confronto, a sostenere proposte costruttive e finalizzate alla crescita e al rilancio di un territorio oramai penalizzato sotto ogni aspetto ma che ancora può offrire tanto. Crediamo sia opportuno iniziare a muoversi per dar vita ad iniziative di sostegno che possano risultare vincenti e soprattutto volano di opportunità per tanti comuni che ancora oggi non sono in grado di usufruire di fondi regionali ed europei e del Pnrr».

E nel finale, aggiunge: «Valuteremo i candidati a sindaco, i programmi che saranno capaci di proporre, ma soprattutto che saranno capaci di proporre ai loro cittadini per il bene del territorio tutto»