Mauro Vicano ha spiazzato tutti. Per quanto la sua candidatura a sindaco fosse nell'aria già da un bel pezzo, l'accelerazione dell'altro giorno, quando ha ufficializzato la discesa in campo, ha complicato le strategie del centrosinistra e del Pd in particolare.

Non poteva far finta di niente Francesco De Angelis, che infatti ha preso la palla al balzo e ha chiarito la propria posizione. «In questi mesi – ha sottolineato il leader del Partito democratico – ho lavorato per due obiettivi: Campo largo e primarie. Prendo atto che questi due obiettivi non sono condivisi dal resto della coalizione. Per me è un errore sprecare questa occasione per superare le divisioni del passato, unire il centrosinistra e vincere le elezioni. A questo punto il mio lavoro finisce qui. Adesso toccherà al Pd, ai suoi iscritti e ai suoi gruppi dirigenti decidere il da farsi rispetto alla nuova situazione che si è determinata.

A questa discussione io mi limiterò a dare il mio contributo». Soltanto tattica? Forse...