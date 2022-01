Mauro Vicano ha presentato la sua candidatura a sindaco della città di Frosinone in una conferenza stampa al Caffè Minotti. Lo ha fatto evidenziando che si presenterà con due liste civiche, che ha già pronte, ed eventualmente con una terza che potrebbe mettere in campo.

Vicano si è detto disponibile alle primarie del centrosinistra, aggiungendo che non vede il motivo per il quale queste non debbano essere fatte con un accordo di ferro che preveda il sostegno di tutti al candidato vincitore delle stesse.

Mauro Vicano ha poi rivolto un forte appello sia al Partito Socialista di Schietroma che al Partito Democratico a convergere su questa posizione, per avere una coalizione di centrosinistra unita nella quale ci siano sia i partiti che le civiche.

Secondo Vicano, "Ci sono le condizioni per poter provare a vincere di nuovo a Frosinone" ma solo sotto il segno dell'unità, "Chi non vorrà percorrere questa strada - ha sottolineato - dovrà assumersi la responsabilità di una eventuale terza sconfitta".

Per quel che concerne gli aspetti programmatici, Vicano vorrebbe dare al capoluogo una "dimensione europea" e un'immagine di città pulita, ordinata, con un forte decoro urbano. Poi l'attenzione si è concentrata sulle opere da realizzare: in quest'ottica, Mauro Vicano ha citato un museo per l'esposizione di opere di pregio; ha poi rilanciato la questione del Parco sul fiume Cosa e la necessità di un collegamento veloce tra Roma e Frosinone che non riguardi l'Alta Velocità.

In conclusione, Mauro Vicano si è detto pronto a confrontarsi con tutti. Non accetterà però veti sul suo nome o lezioni su come si sta nel centrosinistra, lui che è stato nel Partito Socialista prima e nel partito Democratico poi.