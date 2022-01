Una serata gradevole. E soprattutto un'ottima cucina, apprezzata da tutti. Ma sul piano politico nessun passo avanti. A questo punto l'obiettivo minimo è quello di salvaguardare l'unità del Pd in vista delle elezioni comunali di Frosinone. Intanto però i giorni passano.

La cena

Martedì sera cena a casa di Francesco De Angelis.

Presenti i due ex sindaci Domenico Marzi e Michele Marini, il presidente dell'ordine dei medici e consigliere comunale Fabrizio Cristofari, il segretario provinciale del Pd Luca Fantini, il consigliere comunale Norberto Venturi, gli esponenti del circolo cittadino dei Dem Francesco Brighindi, Giuseppe Sarracino e Luigi Sacchetti. Ai fornelli uno chef di eccezione: Federica Luzi, storica assistente di De Angelis. Accompagnata dal marito, il sindaco di Giuliano di Roma Adriano Lampazzi.

Menu da leccarsi i baffi. Antipasto: carciofi, salsicce e mozzarella di bufala. Poi cannelloni di Amaseno con carne di bufala. Quindi bufaletta con cicoria e broccoletti. Il tutto innaffiato da un vino rosso d'annata.

Si è proseguito con panettone di Dolcemascolo e crostata. Per finire un buon sigaro (passione di Fabrizio Cristofari), rum, amaro e cioccolato. Nel corso della serata non sono mancate le battute di Memmo Marzi e l'estro di Fabrizio Cristofari. Molte risate, tanti ricordi, ma anche uno sguardo al futuro. Intanto però un risultato evidente è stato raggiunto: tutti seduti attorno allo stesso tavolo. Non succedeva da molto tempo.

Un passo avanti. Indubbiamente.

La linea politica...CONTINUA...