"Idee in movimento per la città del futuro". Firmato Mauro Vicano. Giovedì 27 gennaio alle ore 11, al Caffè Minotti di Frosinone, presenterà la candidatura a sindaco. Nell'invito ha scritto: «Le idee prendono forma.

Ti aspetto per uno scambio di opinioni in vista delle prossime elezioni amministrative di Frosinone».

L'ex manager della Asl ha deciso di accelerare e perfino di "strappare" dopo che il vertice del centrosinistra era saltato per il pressing dell'ala sinistra della coalizione e del Movimento Cinque Stelle. In quel momento sono apparsi chiari due elementi: il sostanziale veto sul nome di Vicano e i malumori sull'apertura alle liste civiche provenienti dal centrodestra. Vale a dire il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli e la lista di Carmine Tucci e Carlo Gagliardi.

Mauro Vicano ha avuto un lungo e riservato colloquio con il leader del Pd Francesco De Angelis. Al termine del quale ha riunito i fedelissimi e ha detto: «Partiamo: mi candido a sindaco con le liste civiche. Non mi faccio logorare e non posso aspettare oltre. Nemmeno il Pd.

Per vincere a Frosinone occorrono i consensi, anche e soprattutto quelli trasversali. Non le chiacchiere. Servono i voti, non i veti».

Lo schema in campo

Dunque Mauro Vicano si candiderà a sindaco. In ogni caso. Vale a dire che non tornerà indietro. Giovedì si presenterà con due o tre liste civiche. A quel punto bisognerà vedere cosa succederà. Il che si traduce nel capire chi seguirà Vicano. Se cioè il Polo Civico di

Gianfranco Pizzutelli e la lista di Carlo Gagliardi e Carmine Tucci prenderanno questa direzione. Così come bisognerà vedere cosa farà la Piattaforma

Civica di Luigi Vacana, che aveva dato piena disponibilità a partecipare alle primarie

mettendo in campo Christian Bellincampi.

Il bivio decisivo del Pd... Ottaviani blinda le primarie... Marzi: «Torniamo a governare»...CONTINUA...