Il vertice del centrosinistra è saltato alle 23.30 di mercoledì scorso. Doveva tenersi giovedì e avrebbe dovuto vedere il "debutto" di Mauro Vicano al tavolo del confronto. Sebbene virtuale.

Il Movimento Cinque Stelle e le forze a sinistra del Pd chiedono risposte proprio ai Democrat. Sull'ipotesi di candidatura a sindaco di Mauro Vicano e sull'accordo con il Polo Civico e con la lista di Carmine Tucci e Carlo Gagliardi.

Per evitare che la frattura si conclamasse in sede di riunione si è stabilito di effettuare uno stop. Però il problema a questo punto c'è. Sul tavolo.



La richiesta di discontinuità

A questo tavolo di centrosinistra nelle scorse settimane si sono seduti Partito Democratico, Frosinone in Comune, Possibile, Verdi, Demos, Provincia in Comune e Movimento Cinque Stelle. Anche Articolo Uno, che però già non aveva partecipato all'ultima riunione. Mentre Italia Viva e Azione ancora non hanno

preso parte ai summit...CONTINUA...