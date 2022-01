Domenica 27 marzo: questa la data individuata per le primarie del centrodestra. Covid permettendo naturalmente. Nel senso che dipenderà anche dall'evoluzione della curva dei contagi.



Presenti e assenti

Al summit di ieri sera, svoltosi presso l'hotel Astor, il sindaco Nicola Ottaviani ha voluto ribadire che le primarie rappresentano il metodo migliore per la scelta del candidato. Erano presenti le delegazioni di 8 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo, Lista Ottaviani, Lista per Frosinone e Frosinone Capoluogo. Non c'erano né la delegazione del Polo Civico né Carlo Gagliardi e Carmine Tucci.

È la seconda volta consecutiva che succede.

Ottaviani è stato chiaro: visto che queste due civiche hanno lasciato intendere che non decideranno adesso, il tavolo però non si ferma. Ma nella coalizione c'è chi considera queste assenze come una...scelta.

Nel senso che entrambe le forze politiche non hanno intenzione di concorrere nel centrodestra alle prossime elezioni comunali.

Anzi, a meno di clamorosi ripensamenti e colpi di scena, potrebbero siglare intese programmatiche con il centrosinistra. Dunque, primarie il 27marzo: le liste ei candidati dovranno essere presentati un mese prima...CONTINUA...